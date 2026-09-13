Barabanki News: भारतीय संस्कृति और परंपरा की संवाहक है हिंदी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 13 Sep 2026 01:06 AM IST
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सतरिख। स्थानीय निजी महाविद्यालय में शनिवार को हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से किया गया।
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के संजय मिश्र ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान की संवाहक है।
उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के योगेश कुमार सिंह ने वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता और इससे जुड़े रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला।
महाविद्यालय के प्राचार्य गिरजा शंकर ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने दैनिक जीवन और शोध कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया।
उप प्राचार्य आदेश कुमार तिवारी ने हिंदी के व्यावहारिक स्वरूप पर विचार रखे। उन्होंने इसके विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रबंधक रंजन मिश्र ने कहा कि भाषा के बिना राष्ट्र की अस्मिता अधूरी है।
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उन्होंने युवाओं से मातृभाषा के संरक्षण और प्रसार में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन प्रत्यूष सिंह ने किया। अंत में उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।
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केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ के संजय मिश्र ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और पहचान की संवाहक है।
उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के योगेश कुमार सिंह ने वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता और इससे जुड़े रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला।
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महाविद्यालय के प्राचार्य गिरजा शंकर ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने दैनिक जीवन और शोध कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया।
उप प्राचार्य आदेश कुमार तिवारी ने हिंदी के व्यावहारिक स्वरूप पर विचार रखे। उन्होंने इसके विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रबंधक रंजन मिश्र ने कहा कि भाषा के बिना राष्ट्र की अस्मिता अधूरी है।
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उन्होंने युवाओं से मातृभाषा के संरक्षण और प्रसार में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन प्रत्यूष सिंह ने किया। अंत में उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।