बाराबंकी: साइबर ठग की व्हाट्सएप कॉल से घबराई युवती ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

यूपी के बाराबंकी में साइबर ठग की व्हाट्सएप कॉल से घबराई युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले ठग की धमकी से परेशान होकर 15 हजार रुपये ऑनलाइन भेजे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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घटना बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के किंतूर गांव की बुधवार रात करीब 9.00 बजे है। यहां की रहने वाली सोनी का शव कमरे में दुपट्टे से लटकता मिला। बड़े भाई आशीष कुमार ने बताया कि सोनी का मोबाइल देखने पर पता चला कि उसमें कई व्हाट्सएप कॉल आई थीं। सोनी ने गांव के ही एक जनसेवा केंद्र से घर में रखे 15 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे।ठग ने 15 हजार लेने के बाद और पैसों की मांग की। लगातार मिल रही धमकी से युवती काफी परेशान हो गई थी। इसी परेशानी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हैरानी की बात यह है कि युवती की मौत के बाद भी ठग व्हाट्सएप कॉल करता रहा।सीओ गरिमा पंत ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। साइबर ठग की पहचान करके जल्द ही उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।