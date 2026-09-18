बाराबंकी: ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने फंदे से लटककर जान दी, भाई बोला- पहले यूपीआई से किया 15 हजार का भुगतान

बाराबंकी के बदोसराय इलाके के एक गांव में मोबाइल फोन पर ब्लैकमेलिंग से परेशान 18 साल की युवती ने बुधवार देर रात फंदे से लटककर जान दे दी। जान देने से पहले युवती ने गांव के एक जनसेवा केंद्र से 15 हजार रुपये का डिजिटल भुगतान किया था।

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भाई का आरोप है कि कॉल करने वाला अश्लील फोटो प्रसारित करने और पुलिस कार्रवाई की धमकी दे रहा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे ब्लैकमेल करने वाला कोई साइबर अपराधी है या फिर जानने वाला। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में ले लिया है।पुलिस के अनुसार परिजनों को देर रात युवती का शव कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटकता मिला। भाई के अनुसार मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसमें कई व्हाट्सएप कॉल आई हैं। बहन ने जनसेवा केंद्र से किसी सुमित के यूपीआई खाते में 15 हजार रुपये भेजे थे। 15 सितंबर को आई कॉल को भाई ने रिसीव किया था तो कॉल करने वाले ने धमकाने के बाद फोन काट दिया था।एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। कॉल करने वाले के साथ ही जिस खाते पर पैसे भेजे गए, उसका पता लगाया जा रहा है। युवती के पिता का निधन हो चुका है। परिवार में मां के अलावा पांच भाई-बहन हैं। युवती दूसरे नंबर पर थी।