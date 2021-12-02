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Barabanki News: ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसा ट्रक, श्रद्धालु की मौत

Thu, 17 Sep 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:01 AM IST
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Truck rams into rear of tractor-trolley; pilgrim killed.
बाराबंकी। लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर सफदरगंज के उधौली गांव के पास बुधवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसा। हादसे में उन्नाव के फत्तेपुर मजरे रौतापुर निवासी सुखवीर (22) की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए। इनमें नौ गंभीर घायलों को लखनऊ रेफर किया गया।
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पुलिस के अनुसार, गंगाघाट थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रौतापुर से करीब 22 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली से अयोध्या दर्शन करने गए थे। मंगलवार रात करीब नौ बजे वे उन्नाव लौट रहे थे। उधौली के पास अयोध्या की ओर से आ रहा ट्रक ओवरटेक करते समय ट्रॉली में पीछे से टकरा गया। चीख-पुकार के बीच लोगों ने चालक को घेरकर चाभी छीन ली, लेकिन वह भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा।
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जिला अस्पताल में सुखवीर को मृत घोषित किया गया। रजपाल प्रधान (54), सुधीर (18), अजीत (25), गयाराम (66), सुरेश (56), जवाहर (54), करन (60), शिवप्रसाद (58) और उनकी पत्नी को लखनऊ रेफर किया गया। नरेंद्र की पत्नी प्रीती (30), बेटा गोलू (11), बेटी विनती (7), गिरधारी, छोटू और गयाराम के नाती को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अमर कुमार चौरसिया ने बताया कि चालक की तलाश जारी है।
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