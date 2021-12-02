Barabanki News: एमडीएम में अनियमितता पर हेडमास्टर निलंबित

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खंड शिक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पंजीकृत 89 छात्रों के सापेक्ष मात्र 47 छात्र उपस्थित पाए गए। इसके अलावा, विद्यालय के शौचालय और हैंडवाश यूनिट में जल आपूर्ति ठप मिली, एमडीएम की गुणवत्ता मेन्यू के मानक के अनुरूप नहीं थी, और शैक्षिक व भौतिक परिवेश अत्यंत खराब पाया गया।शिक्षक की ओर से कंपोजिट ग्रांट के बिल-वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति व शिक्षक डायरी भरी जा रही थी। शुक्रवार को बीएसए नवीन कुमार पाठक ने शिक्षक को निलंबित करते हुए बीईओ कार्यालय त्रिवेदीगंज से संबद्ध कर दिया है।