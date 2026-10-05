बाराबंकी: पल्हरी चौराहे के पास भीषण हादसा, लखनऊ के पिता-पुत्री की मौत

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घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत होने की पुष्टि की। हादसे की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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यूपी के बाराबंकी में पल्हरी चौराहे के पास सोमवार सुबह हादसा हो गया। इसमें लखनऊ निवासी पिता-पुत्री की मौत हो गई। उनकी पहचान सदर कैंट थाना क्षेत्र के बिजनौर गांव निवासी मन्ना (45) और उनकी पुत्री सानिया (8) के रूप में हुई।