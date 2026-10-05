बाराबंकी: पल्हरी चौराहे के पास भीषण हादसा, लखनऊ के पिता-पुत्री की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 12:10 PM IST
सार
बाराबंकी के पल्हरी चौराहे के पास भीषण हादसा हो गया। इसमें लखनऊ के पिता-पुत्री की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
यूपी के बाराबंकी में पल्हरी चौराहे के पास सोमवार सुबह हादसा हो गया। इसमें लखनऊ निवासी पिता-पुत्री की मौत हो गई। उनकी पहचान सदर कैंट थाना क्षेत्र के बिजनौर गांव निवासी मन्ना (45) और उनकी पुत्री सानिया (8) के रूप में हुई।
घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत होने की पुष्टि की। हादसे की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत होने की पुष्टि की। हादसे की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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