फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Dalit woman molested after man climbs onto roof; case registered

Barabanki News: छत पर चढ़कर दलित युवती से छेड़छाड़, रिपोर्ट दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 05 Nov 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Dalit woman molested after man climbs onto roof; case registered
जहांगीराबाद।
विज्ञापन

एक गांव की युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी गांव के ही अर्पित यादव से दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन अर्पित की गलत आदतों के कारण बातचीत करना बंद कर दिया। इस कारण रास्ते में आते-जाते अर्पित परेशान करने लगा।

युवती का कहना है कि जिस ऑफिस में काम करती थी वहां आकर जाति सूचक गालियां देने लगा। दो नवंबर की रात अर्पित घर के बगल लगे खंभे से चढ़ कर छत पर आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर सुनकर परिजन आए जो भाग गया। सीओ संगम कुमार ने बताया कि एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें