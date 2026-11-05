Barabanki News: छत पर चढ़कर दलित युवती से छेड़छाड़, रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

एक गांव की युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी गांव के ही अर्पित यादव से दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन अर्पित की गलत आदतों के कारण बातचीत करना बंद कर दिया। इस कारण रास्ते में आते-जाते अर्पित परेशान करने लगा।युवती का कहना है कि जिस ऑफिस में काम करती थी वहां आकर जाति सूचक गालियां देने लगा। दो नवंबर की रात अर्पित घर के बगल लगे खंभे से चढ़ कर छत पर आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर सुनकर परिजन आए जो भाग गया। सीओ संगम कुमार ने बताया कि एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।