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Barabanki News: ट्रेन से कटकर ईंट भट्ठा श्रमिक की मौत

Sun, 08 Nov 2026 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 08 Nov 2026 01:55 AM IST
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Brick kiln worker killed after being run over by a train
त्रिवेदीगंज। क्षेत्र में शनिवार शाम ट्रेन से कटकर ईंट भट्ठा श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा निवासी रग्घू मांझी (30) के रूप में हुई है। वह तेजवापुर गांव में ईंट भट्ठे पर काम करता था।
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शनिवार शाम मंगलपुर चौराहे से लौटते समय गुरुदयाल पुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई कर रही है।
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सीओ समीर सिंह ने बताया कि ट्रेन से कटकर श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है।
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