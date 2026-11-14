Barabanki News: माती बाजार में मिला अज्ञात युवक शव

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माती। कस्बे में लगने वाली बाजार में एक अज्ञात युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पहले उसे शराब पीकर लेटा समझा था। करीब दो घंटे तक न उठने पर ग्रामीणों ने उसे हिलाया। तब पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। सीओ आफताब आलम ने बताया कि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए रखवा दिया है। पहचान की कोशिश की जा रही है।