Barabanki News: गन्ने के खेत में मिला 12 वर्षीय बालिका का शव, हत्या की आशंका

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मछरेहटा। क्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका का शव सोमवार शाम गांव के बाहर गन्ने के खेत में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या के साथ ही दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। कई बिंदुओं पर संदिग्ध स्थिति मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देर रात तक पुलिस की पड़ताल जारी रही।परिजनों के अनुसार, बालिका सोमवार सुबह करीब 11 बजे नित्यक्रिया के लिए घर से खेत की तरफ गई थी। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसकी मां ने तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद शाम करीब चार बजे बालिका का शव उसके ही गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मां के अनुसार, बालिका के गले पर नाखून के निशान मिले हैं। इससे आशंका है कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की है। परिजनों ने दुष्कर्म की आशंका भी जताई है।ग्रामीणों की सूचना पर मछरेहटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है। संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की जा सकती है।