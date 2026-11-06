बाराबंकी: हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार मजदूर की मौत, दो घायल, नहीं लगाए थे हेलमेट

बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर बृहस्पतिवार रात दहिला मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। हादसे के समय तीनों लखनऊ से मजदूरी करके घर लौट रहे थे। हेलमेट न लगाने के कारण युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी जान चली गई।

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