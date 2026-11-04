Barabanki News: अनुमेहा के सुरीले लोकगीतों और भजनों ने मोहा मन

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उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से पंजीकृत और आकाशवाणी की बी ग्रेड कलाकार अनुमेहा ने इससे पहले ताज महोत्सव, विंध्य महोत्सव और दीपोत्सव जैसे कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का लोहा मनवाया है। इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत और लोकजीवन की सोंधी खुशबू को जीवंत कर दिया। इस शानदार प्रस्तुति में सत्यम सिंह (तबला), चंद्रेश पांडेय (हारमोनियम), अरुण त्रिपाठी (ढोलक) और डॉ. रश्मि उपाध्याय (सहगायन) ने अपनी उम्दा संगत से समा को और भी ज्यादा सुहाना बना दिया।

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देवा। सांस्कृतिक मंच पर आकाशवाणी लखनऊ की लोकगीत गायिका अनुमेहा गुप्ता ने अपनी जादुई सुरीली आवाज से समा बांध दिया। उन्होंने अपनी पारंपरिक लोकधुनों और मनमोहक भजनों से पंडाल में बैठे हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया।