Barabanki News: सीएचसी में 40 वर्षीय युवक की मौत

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चिकित्सकों ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सीएचसी में जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य शव लेकर अपने गांव धनौली चले गए। (संवाद)

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हैदरगढ़। असंद्रा के गांव धनौली निवासी 40 वर्षीय लल्लन केवट को शुक्रवार शाम गंभीर हालत में हैदरगढ़ सीएचसी लाया गया। डॉ. प्रियांक ने बताया कि लल्लन केवट सांस की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे।