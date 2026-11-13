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Banda News: मायके से लौटी महिला ने फंदा लगाकर दी जान

Fri, 13 Nov 2026 11:05 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:05 PM IST
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Woman who returned from her maternal home dies by hanging
बांदा। मायके में भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल होकर लौटी महिला ने ससुराल में फंदा लगाकर जान दे दी। दादी सास ने उसे फंदे पर लटका देखा तो परिजन को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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मरका थाना क्षेत्र के मरका गांव निवासी रामबहादुर ने बताया कि उनकी बहू गुड़िया (24) बृहस्पतिवार को अपने भाई के साथ मायके बाकल गई थी। वहां उसके भतीजे का मुंडन संस्कार था। शाम को वह ससुराल लौट आई।
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देर शाम करीब सात बजे उसने कमरे में छप्पर की धन्नी से दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया। दादी सास कुसमतिया ने उसे देखा तो परिजन को सूचना दी। घटना के समय ससुर खेत में पानी लगा रहे थे, जबकि पति लवलेश ट्रैक्टर से खेत की जोताई करने गया था।
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ससुर ने बताया कि मायके में कोई बात हुई थी या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। गुड़िया की शादी पांच साल पहले हुई थी। उसकी दो बेटियां भी हैं। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मायके पक्ष को सूचना दी गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।
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