Banda News: मायके से लौटी महिला ने फंदा लगाकर दी जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मरका थाना क्षेत्र के मरका गांव निवासी रामबहादुर ने बताया कि उनकी बहू गुड़िया (24) बृहस्पतिवार को अपने भाई के साथ मायके बाकल गई थी। वहां उसके भतीजे का मुंडन संस्कार था। शाम को वह ससुराल लौट आई।देर शाम करीब सात बजे उसने कमरे में छप्पर की धन्नी से दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया। दादी सास कुसमतिया ने उसे देखा तो परिजन को सूचना दी। घटना के समय ससुर खेत में पानी लगा रहे थे, जबकि पति लवलेश ट्रैक्टर से खेत की जोताई करने गया था।ससुर ने बताया कि मायके में कोई बात हुई थी या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। गुड़िया की शादी पांच साल पहले हुई थी। उसकी दो बेटियां भी हैं। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मायके पक्ष को सूचना दी गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।