Banda News: शहर में चेकिंग-जुर्माना, हाईवे पर निगरानी न इंतजाम

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चेकिंग-जुर्माना और निगरानी के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों, नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां निगरानी और जरूरी इंतजामों की कमी है। हालात यह हैं कि यातायात माह के शुरुआती 12 दिनों में ही जिले में 15 सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हुए हैं।जनवरी से अक्तूबर तक 10 महीनों में 271 लोग सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं और 443 घायल हुए हैं। एक नवंबर को महाराणा प्रताप चौक से यातायात माह की शुरुआत हुई थी।वहीं, हादसों के आंकड़े बताते हैं कि सड़क सुरक्षा की चुनौती केवल शहर तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर भी नियमित निगरानी और यातायात नियमों का पालन कराने की जरूरत है।बांदा से चिल्ला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए स्पीड डिटेक्शन कैमरे, नियमित चेकिंग और प्रभावी निगरानी जरूरी है, लेकिन इन प्रमुख मार्गों पर ऐसे इंतजाम प्रभावी रूप से नजर नहीं आते।जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी की जरूरत है। शहर में चौराहों पर यातायात पुलिस की सक्रियता दिखती है, लेकिन प्रमुख मार्गों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए ऐसी सक्रियता नहीं दिखती।वहीं, सर्दियों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में ग्रामीण सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर निगरानी के इंतजाम मजबूत करना जरूरी है।बाईपास और हाईवे पर अवैध पार्किंग, गलत दिशा में दौड़ते वाहनजिले के बाईपास और हाईवे पर ट्रक और डंपर की अवैध पार्किंग भी हादसों का बड़ा जोखिम है। यातायात माह के दौरान भी बाईपास पर जगह-जगह भारी वाहन खड़े रहते हैं। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अवैध पार्किंग हटवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं दिखती। वहीं, बांदा-चिल्ला मार्ग पर डंपर के गलत दिशा में चलने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में केवल जागरूकता अभियान चलाने से सड़क हादसों पर अंकुश लगाना मुश्किल है।केस-एककार की टक्कर से बाइक सवार की मौतबुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 नवंबर को जालौन जिले के कैलिया निवासी आनंद प्रकाश दीक्षित की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनके साथी कोंच निवासी भानुप्रताप भी घायल हो गए थे।केस-दोट्रेलर की टक्कर से दो किशोरों की मौतचिल्ला थाना क्षेत्र में 12 नवंबर की रात सहूरपुर के पास बाइक सवारों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक घायल हो गया था।वर्जनलगातार हादसों को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। एक्सप्रेसवे पर निगरानी के इंतजाम न होने के कारण कुछ समस्या आ रही है। हालांकि वहां भी इंटरसेप्टर तैनात की गई है। नेशनल हाईवे पर भी कई जगह रफ्तार कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो एनएचएआई ने स्वीकार नहीं किया। स्थानीय पुलिस के माध्यम से ही निगरानी बढ़ाई जाएगी। देहात क्षेत्रों में भी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे।-पलाश बसंल, एसपी।