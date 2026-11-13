Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Road damaged by overloaded vehicles

Banda News: ओवरलोड वाहनों से टूटी सड़क

Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Road damaged by overloaded vehicles
बांदा। कमासिन क्षेत्र में खेरा चौराहे से मर्का मार्ग तक ओवरलोड ट्रकों और ट्रैक्टरों के आवागमन से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
विज्ञापन

चरका खदान संचालक की ओर से सड़क पर मिट्टी डलवाने और सुबह-शाम पानी का छिड़काव कराने से रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया है। इससे राहगीर फिसलकर गिर रहे हैं। यह समस्या मंगलवार को लोगों ने विधायक बबेरू से की थी।
विधायक विशंभर सिंह यादव शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे। उनके सामने गांव खेरा, मुड़वारा, चरका, औदहा, गोंडा, मटेहना, अरवारी और बीरा के ग्रामीणों ने समस्या रखी।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत कराने और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। विधायक ने संबंधित उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed