Banda News: तिंदवारी के सुनरही में जलभराव, नाले की मांग

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इससे लोगों को परेशानी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। कई बार यह पानी घरों में भी घुस जाता है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों ने धर्म कांटा से फकीर बाबा तक नाला बनाने की मांग की है। विज्ञापन

ग्राम विकास अधिकारी अभिषेक राठौर ने जल निकासी के लिए प्रस्ताव और एस्टीमेट तैयार कराने की बात कही है। उन्होंने बजट मिलने पर नाला निर्माण का आश्वासन दिया। (संवाद) इससे लोगों को परेशानी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। कई बार यह पानी घरों में भी घुस जाता है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ग्रामीणों ने धर्म कांटा से फकीर बाबा तक नाला बनाने की मांग की है।ग्राम विकास अधिकारी अभिषेक राठौर ने जल निकासी के लिए प्रस्ताव और एस्टीमेट तैयार कराने की बात कही है। उन्होंने बजट मिलने पर नाला निर्माण का आश्वासन दिया। (संवाद)

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तिंदवारी। विकासखंड के मजरा सुनरही में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से बारिश में जलभराव की गंभीर समस्या है। राम जानकी और शंकर जी मंदिर के पास बस्ती में गंदा पानी भर जाता है।