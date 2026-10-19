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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Two women arrested for snatching a chain through a sleight-of-hand trickTwo women arrested for snatching a chain through a sleight-of-hand trick

Banda News: टप्पेबाजी कर चेन चुराने में दो महिलाएं गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:18 AM IST
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Two women arrested for snatching a chain through a sleight-of-hand trickTwo women arrested for snatching a chain through a sleight-of-hand trick
बांदा। शहर कोतवाली पुलिस ने चेन स्नेचिंग और टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देने की आरोपी दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
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उनके पास से चोरी का 5.910 ग्राम सोने का आभूषण और लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मिले हैं। दोनों नवरात्र में मंदिरों और बाजार में महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में थीं।
सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि 16 अक्तूबर को गंगानगर निवासी सतरूपा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 12 अक्तूबर को ई रिक्शे से बैठकर जा रही थीं। इसी बीच दो महिलाओं ने उनका ध्यान भटकाकर गले से चेन चोरी कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बांदा में छोटा बाईपास स्थित शेखर की बगिया के पास से कुशीनगर के थाना कप्तानगंज के भटवलिया निवासी मालती उर्फ मंती और बिंदु को गिरफ्तार किया।
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पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी, टप्पेबाजी, चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देती हैं। उनके पास से चोरी का माल तथा तीन हजार 770 रुपये नकद बरामद हुए। कोतवाल बलराम सिंह, एसआई सोनू त्यागी, आकाश शुक्ला, महिला एसआई रश्मि सिंह आदि टीम में शामिल रहीं।
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