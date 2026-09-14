Banda News: निजी पैथोलॉजी की जांच में दो और मरीजों में डेंगू

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सोमवार को जिला अस्पताल में 1945 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 700 मरीज वायरल बुखार के पहुंचे। उधर, ट्रॉमा सेंटर में 30 से ज्यादा मरीज भर्ती किए गए। अस्पताल की पैथोलॉजी में डेंगू संभावित 11 सैंपल लिए गए लेकिन किसी की भी डेंगू जांच की पुष्टि नहीं हो सकी।उधर, गांव डिंगवाही निवासी राहुल (20) को रविवार को भर्ती कराया गया था। राहुल ने बताया कि उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। निजी पैथोलॉजी में डेंगू निकला। इसी तरह से चित्रकूट के भैसोंधा निवासी सत्येंद्र (17) को भी रविवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता बैजनाथ ने बताया कि पैथोलॉजी में डेंगू की पुष्टि की गई है।सीएमएस डॉ. किशुन कुमार ने बताया कि डेंगू के संभावित मरीजों की प्रतिदिन जांच की जा रही है। जांच में अब तक तीन ही डेंगू के केस मिले हैं।