Banda News: कब्जे के विवाद में तीन आरोपियों को दो-दो साल की सजा

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अतर्रा थाना क्षेत्र के सबदापुरवा निवासी चंद्रपाल ने 16 मई 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें गांव के जगन्नाथ, गया और बच्चू को आरोपी बनाया था। आरोप था कि मकान पर कब्जे को लेकर आरोपियों ने मारपीट और गाली-गलौज की थी। संवाद

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बांदा। स्पेशल जज एससी-एसटी डॉ. विकास श्रीवास्तव की अदालत ने मकान पर कब्जे के विवाद में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में तीन आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई।