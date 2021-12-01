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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   They committed an inhumane act by stuffing a cloth into the elderly man's mouth.

Banda News: वृद्ध के मुंह में कपड़ा ठूंस अमानवीय हरकत की

Tue, 03 Nov 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 12:10 AM IST
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They committed an inhumane act by stuffing a cloth into the elderly man's mouth.
पैलानी। थाना जसपुरा क्षेत्र के एक गांव में पशुओं की रखवाली कर रहे एक वृद्ध (65) को बंधक बना मुंह में कपड़ा ठूंस कर अमानवीय हरकत करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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पीड़ित के अनुसार वह पशुओं की रखवाली के लिए बाड़े में लेटे थे। रात करीब तीन बजे दो युवक वहां पहुंचे। उन्हें पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। युवकों ने उनके साथ अमानवीय घटना की। वह दर्द से तड़प उठे। यह देख युवक वहां से भाग निकले।
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उन्होंने शोर मचाया। परिजन ने बंधन मुक्त कराया। प्रभारी निरीक्षक जसपुरा राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि मेडिकल के बाद सही जानकारी हो सकेगी। (संवाद)
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