Banda News: गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंजा शहर

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वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना और आरती के साथ गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रतिमाओं के दर्शन के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। शहर में करीब दस दिन तक गणेश पूजा की रौनक रहेगी।महाराणा प्रताप चौक के पास श्री गणेशाय नवयुवक समाज की ओर से लगातार 12वें वर्ष गणेश पंडाल सजाया गया है। यहां स्थापित गणपति को श्रद्धालु बांदा के महाराजा के नाम से जानते हैं। शुभ मुहूर्त में प्रतिमा का आवरण हटाया गया। भक्तों ने आरती उतारी और मोदक व लड्डुओं का भोग लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की।आयोजक समिति के अध्यक्ष रजत रावत, आशीष गुप्ता, नीरज गुप्ता, सूरज गुप्ता और शिवम चौरसिया मौजूद रहे। छोटी बाजार समेत शहर के अन्य स्थानों पर भी गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं।नूतन बाल समाज का गणेश महोत्सव शुरूबांदा। अलीगंज स्थित रामलीला मैदान में नूतन बाल समाज के तत्वावधान में सोमवार को गणेश महोत्सव शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए।दत्तूपंत गुर्जर, अशोक त्रिपाठी जीतू, निखिल सक्सेना, राजेश शुक्ल और अभय पांडेय ने गणेश प्रतिमा के साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और संस्थापक गोपीनाथ शास्त्री की प्रतिमाओं की आरती उतारी।अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि महोत्सव 23 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद बड़ोखर गांव के रमेश पाल और उनकी टीम ने बुंदेलखंड की लोक संस्कृति पर आधारित दीवारी नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष मालती बासू, ज्योत्स्ना पुरवार, वीरेंद्र सक्सेना, सचिन चतुर्वेदी, सुनील सक्सेना और रामप्रसाद सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।