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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Termination notices issued to 55 contractual drivers and conductors

Banda News: 55 संविदा चालक-परिचालकों को सेवा समाप्ति की नोटिस

Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
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Termination notices issued to 55 contractual drivers and conductors
= एआरएम ने 24 अक्तूबर तक उपस्थित होने की दी मोहलत, पर्व पर भी नहीं किया काम
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे रोडवेज के 33 संविदा चालकों और 22 परिचालकों को सेवा समाप्ति की नोटिस जारी की गई है। एआरएम देशराज ने सभी को 24 अक्तूबर तक उपस्थित होने या संपर्क करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं देने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
एआरएम ने बताया कि लंबे समय से अनुपस्थित संविदाकर्मियों ने पर्व के दौरान भी ड्यूटी में योगदान नहीं दिया। ऐसे में उन्हें अंतिम मौका दिया गया है। निर्धारित समयसीमा तक उपस्थित नहीं होने या संपर्क नहीं करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।
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यह चालक किए गए चिह्नित : अभिषेक गुप्ता, आदिल सगीर, अजय पांडेय, अखिलेश कुमार यादव, अतुल सिंह, बलवेश, बृज किशोर, दीपक वर्मा, गिरीश चंद्र यादव, हरि लाल, हरिशंकर, जगदीश प्रसाद द्विवेदी, जितेंद्र कुमार, कालका प्रसाद यादव, कमलेश कुमार, कमलेश, कृष्ण कुमार शुक्ला, लवलेश कुमार, मुनेंद्र सिंह, निखिल, प्रवीण कुमार, राहुल सिंह, राजकिशोर साहू, राकेश सिंह द्वितीय, रमन कुमार मिश्रा, रोहित कुमार राजपूत, संतोष कुमार सिंह, शाहरुख, श्रीराम, रामनरेश सिंह, बृम्भराज सैनी, मारुती नंदन और सलमान खान।
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इन परिचालकों को नोटिस: रामनारायण, रश्मि प्रथम, रवींद्र कुमार मिश्रा, रीता देवी, रोशनी देवी, साक्षी गुप्ता, सीमादास, स्नेहलता प्रथम, सोहन लाल सिंह, सोनम, उमा देवी, वर्षा रानी, यशोदा, शिखा त्रिपाठी, सौरभ कुमार, योगेंद्र सिंह चंदेल, रामप्रकाश वर्मा, अरुण कुमार अवस्थी, सौरभ कुमार दीक्षित, सूरज यादव, उपेंद्र सिंह और धीरज कुमार।
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