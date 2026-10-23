Banda News: नृत्य प्रतियोगिता में वेदांश एंड ग्रुप ने मारी बाजी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:37 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:37 AM IST
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बांदा। बबेरू के अद्भुत शिव मंदिर चौराहे पर अद्भुत श्री दुर्गोत्सव समिति की ओर से आयोजित नृत्य कला प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। वेदांश एंड ग्रुप ने प्रथम, ऐश्वर्या ने द्वितीय और रितिका श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नन्ही बालिका अनिका श्रीवास्तव की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। समिति के संरक्षक विजय विक्रम सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। संस्थापक शिवविलास शर्मा, प्रतियोगिता संचालक अनिल गर्ग व अरुण अग्रहरि, कोषाध्यक्ष भगत कुरील, अध्यक्ष सोनू अग्रहरि, अरविंद कसौधन, आशीष सोनी, अखिलेश विश्वकर्मा, श्यामजी सोनी, दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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