स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

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आयुक्त ने चिकित्सकों और कर्मचारियों की समय से उपस्थिति, उपस्थिति व भ्रमण पंजिकाओं के रखरखाव तथा मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के अभिलेखों की हार्ड कॉपी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों में जरूरी दवाओं, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।जननी सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत भुगतान, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और बच्चों की विशेष देखभाल पर जोर दिया। ई-संजीवनी से ओपीडी सेवाएं बढ़ाने, शत-प्रतिशत आभा आईडी बनाने और पात्रों के आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑपरेशन सेवाओं और अस्पतालों की अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के साथ एनक्यूएएस प्रमाणन की प्रक्रिया समय से पूरी करने को कहा।डेंगू नियंत्रण और त्योहारों पर विशेष सतर्कताआयुक्त ने डेंगू व अन्य मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में जांच, उपचार, निगरानी और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। जलभराव रोकने और साफ-सफाई पर भी जोर दिया। शव वाहनों के संचालन, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. अभय कुमार सिंह सहित मंडलीय व जनपदीय अधिकारी, सीएमओ, सीएमएस और कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।