Banda News: बहन से विवाद में किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

संवाद न्यूज एजेंसीबांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव पचनेही निवासी छत्रपाल की बेटी रागिनी (16) ने छोटी बहन से हुए विवाद में फंदा लगाकर जान दे दी। वह पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी।पचनेही निवासी रामप्रकाश ने बताया कि बृहस्पतिवार को चचेरी बहन रागिनी का छोटी बहन मानसी से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। उसकी मां जुग्गन मिट्टी सान रहीं थीं। मानसी ने आवाज दी, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। घरवालों ने टिनशेड से झांककर देखा तो रागिनी का शव फंदे से लटका हुआ था। छत्रपाल दिल्ली में मजदूरी करते हैं। देहात कोतवाली प्रभारी संजीव चौबे ने बताया कि छोटी बहन से विवाद होने पर किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।