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Banda News: छात्राओं को गुड व बैड टच के बारे में बताया

Fri, 16 Oct 2026 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:36 AM IST
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The female students were taught about 'good touch' and 'bad touch'.
फोटो 3- महुवा स्कूल में जानकारी देती टीम। स्रोत- पुलिस।
बांदा। मिशन शक्ति अभियान के क्रम में पुलिस ने स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, बैंकों तथा बीट क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के बारे में भी बताया गया। असहज स्पर्श की पहचान करने तथा ऐसी स्थिति में बिना डरे अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के संबंध में भी बताया। कमासिन की मिशन शक्ति टीम द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय पछौहा में, थाना कोतवाली देहात की मिशन शक्ति टीम द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कस्बा जमालपुर में तथा थाना कालिंजर की मिशन शक्ति टीम द्वारा इंडियन बैंक एवं नीलकंठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कस्बा कालिंजर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। संवाद
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