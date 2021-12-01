Banda News: यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने अतुल, जिले में दूसरी रैंक

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साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अतुल के पिता देवीशरण गुप्ता गांव में किराना की दुकान चलाते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। अतुल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने सफलता का श्रेय माता-पिता, बड़े भाई और गुरुजनों को दिया। बताया कि भर्ती की तैयारी के दौरान वह रोजाना करीब छह घंटे पढ़ाई करते थे और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी नियमित अभ्यास करते थे। संवाद

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बदौसा। फतेहगंज निवासी अतुल गुप्ता का उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ है। उन्होंने प्रदेश में 115 वीं और जिले में दूसरी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।