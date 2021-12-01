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Banda News: घर की लिपाई कर रही महिला ने दम तोड़ा

Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
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A woman plastering her house passed away
संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पिपरहरी निवासी आदित्य ने बताया कि ,दादी निर्मला (55) बुधवार ,दोपहर ,घर की लिपाई कर रही थीं। वह अचानक गश खाकर गिर पड़ीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर जांच की। पैलानी थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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