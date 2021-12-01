Banda News: घर की लिपाई कर रही महिला ने दम तोड़ा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:30 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पिपरहरी निवासी आदित्य ने बताया कि ,दादी निर्मला (55) बुधवार ,दोपहर ,घर की लिपाई कर रही थीं। वह अचानक गश खाकर गिर पड़ीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर जांच की। पैलानी थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पिपरहरी निवासी आदित्य ने बताया कि ,दादी निर्मला (55) बुधवार ,दोपहर ,घर की लिपाई कर रही थीं। वह अचानक गश खाकर गिर पड़ीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर जांच की। पैलानी थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।