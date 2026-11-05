Banda News: दीपदान-छठ पर विशेष बसें, चित्रकूट के लिए हर 20 मिनट में बस

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बांदा डिपो से चित्रकूट के लिए फिलहाल करीब 26 विशेष बसें संचालित की जा रही हैं। प्रयागराज मार्ग पर पहले से 25 बसें चल रही हैं। दीपदान के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर हमीरपुर, महोबा और कानपुर सहित दूसरे जिलों से आने वाली बसों को भी चित्रकूट तक भेजा जा सकता है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त साधन मिल सकेंगे। छठ पर्व पर दिल्ली और गोरखपुर जाने वालों के लिए भी रोडवेज ने तैयारी की है।बांदा डिपो से दिल्ली के लिए 10 और गोरखपुर के लिए आठ बसें संचालित की जाएंगी। वहीं, बांदा से कानपुर के लिए हर 20 मिनट में बस मिलेगी। डिपो की ओर से त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों के संचालन पर नजर रखी जाएगी। बांदा डिपो में करीब 158 बसें संचालित होती हैं। दीपदान और छठ के दौरान इन बसों के बेहतर उपयोग के साथ जरूरत के अनुसार दूसरे डिपो से भी बसें मंगाने की तैयारी है। एआरएम देशराज ने बताया कि बसों के बेहतर संचालन के लिए और चालक व परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को बिना किसी बाधा के बसें मिलें, इसके लिए चालक व परिचालकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू कर दी गई है। चालक को बस ले जाने से पहले अपनी जांच भी करानी होगी।