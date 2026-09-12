Banda News: सपा ने चलाया जनसंपर्क अभियान

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पैलानी में अभियान में शामिल मुख्य अतिथि सपा प्रदेश सचिव समरथ पाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ काम करने और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की अपील की। जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा, जिला महासचिव एजाज खान, जिला सचिव श्यामबाबू, अशोक सिंह गौर, विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद निषाद मौजूद रहे।वहीं नरैनी में समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र स्थित पार्टी कार्यालय में पीडीए चर्चा एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश सचिव समरथ पाल ने 2027 में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। सुमन दिवाकर ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा, नंदकिशोर यादव, मुन्ना सिंह पटेल, बृजभूषण सिंह यादव, सुमन दिवाकर आदि मौजूद रहे। (संवाद)