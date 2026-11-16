Banda News: कार-बाइक की टक्कर में दो बच्चों समेत छह चोटिल

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बांदा से कार सवार चार लोग हरदोई जा रहे थे। दूसरी ओर गांव डिंघवट से बाइक सवार दंपती बांदा की तरफ आ रहे थे। अतरहट पेट्रोल पंप के पास दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बांदा के अतर्रा चुंगी निवासी सौरभ सिंह राजपूत (35) , अर्चना वर्मा (30), देवांश (5) और लक्ष्मण (एक वर्ष) को चोट आ गई।बाइक सवार गांव डिंघवट निवासी अनुज (24) और उनकी पत्नी कौशल्या (23) भी चोटिल हो गईं। पपरेंदा चौकी प्रभारी अंश त्यागी सूचना पर वहां पहुंचे और एंबुलेंस बुलाकर सभी को जिला अस्पताल भेजा।