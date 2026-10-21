Banda News: छह लोगों ने जहर खाया
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:24 PM IST
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बांदा। तिदवारी कस्बा निवासी विजय (40) ने घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव पिस्टा निवासी ममता (25) ने घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया।
शहर के बिजली खेड़ा निवासी आस्था (25) ने घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। कमासिन थाना क्षेत्र के छिलोलर गांव निवासी खुशी (17) ने बुधवार की दोपहर मां की डांट से नाराज होकर जहर खा लिया। छतरपुर जिले के मनवारा गांव निवासी पुष्पा (18) ने घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। उल्टी होने के बाद घरवालों को जानकारी हुई।
गिरवां थाना क्षेत्र के जखनी गांव निवासी संगीता (35) ने बुधवार की दोपहर घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (संवाद)
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शहर के बिजली खेड़ा निवासी आस्था (25) ने घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। कमासिन थाना क्षेत्र के छिलोलर गांव निवासी खुशी (17) ने बुधवार की दोपहर मां की डांट से नाराज होकर जहर खा लिया। छतरपुर जिले के मनवारा गांव निवासी पुष्पा (18) ने घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। उल्टी होने के बाद घरवालों को जानकारी हुई।
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गिरवां थाना क्षेत्र के जखनी गांव निवासी संगीता (35) ने बुधवार की दोपहर घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (संवाद)
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