फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Youth's dead body found hanging from a tree

Banda News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव

Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Youth's dead body found hanging from a tree
बांदा। थाना जसपुरा क्षेत्र की गौरीकलां ग्राम पंचायत के मजरा कुम्हरिया डेरा में मंगलवार तड़के घर के पास बगीचे में आम के पेड़ से युवक का शव रस्सी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
विज्ञापन


कुम्हरिया डेरा निवासी मनोज सिंह (35) सिंह अविवाहित था। परिजन ने बताया कि सोमवार रात खाना खाने के बाद वह घर से निकल गया था। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे परिजनों ने घर के पास बगीचे में आम के पेड़ से उसका शव लटका देखा।
विज्ञापन


पिता भुल्लू सिंह ने बताया कि मनोज शराब पीने का आदी था। शराब पीने के बाद वह लोगों से गाली-गलौज करता था। पिता के अनुसार, मनोज पहले भी कई बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। थाना प्रभारी राधाकृष्ण तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। मनोज पांच भाइयों में सबसे छोटा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed