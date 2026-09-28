Banda News: पुतला दहन में कांग्रेसियों की पुलिस से छीना-झपटी

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जिला कांग्रेस कार्यालय, अवस्थी धर्मशाला में सरदार भगत सिंह की जयंती मनाकर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी जुलूस की शक्ल में नारे बाजी करते हुए अशोक लाट तिराहे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी की।कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त निरंतर संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए देश के अंदर 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटकर भाजपा सरकार बनवाने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जा रही है। इसका खुलासा अन्य चुनाव आयुक्तों ने किया है।कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने मांग की है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर इस्तीफा लें व रॉ एजेंसी से जांच कराकर दोषी को दंडित किया जाए।प्रदर्शन पुतला दहन में रमेशचंद्र कोरी, पवन देवी कोरी, धर्मेश सिंह बहेरी, महिला जिलाध्यक्ष सीमा खान, शहर अध्यक्ष अफसाना शाह, महिला कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन शुक्ला, आदित्य कुमार सिंह, आकाश दीक्षित, संजय गुप्ता, मोहन साहू, चौधरी आदि मौजूद रहे।