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Banda News: आज बंद रहेंगे कक्षा एक से आठ तक के विद्यालय

Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:39 PM IST
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Schools for classes one to eight will remain closed today
बांदा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान होने के कारण शुक्रवार को जनपद में संचालित कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी ने बताया कि परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, अशासकीय अंग्रेजी, हिंदी माध्यम के विद्यालय 23 अक्तूबर को बंद रखे जाएंगे। (संवाद)
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बंद रहेंगीं शराब की दुकानें
बांदा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान होने के कारण जनपद में संचालित समस्त देसी, कंपोजिट शराब की दुकानें, मॉडल शाप, भांग की दुकानें 23 अक्तूबर को बंद रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। (संवाद)
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