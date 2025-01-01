Banda News: हाईटेंशन लाइनों के नीचे पंडाल, भीड़ से हादसे का खतरा

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कोलकाता और ग्वालियर में हुए हादसों के बावजूद यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। पंडाल लगाने की अनुमति देते समय बिजली लाइनों से दूरी, सड़क से पीछे पर्याप्त जगह और श्रद्धालुओं की सुरक्षा जैसे जरूरी पहलुओं की जांच क्यों नहीं की जाती। स्थानीय स्तर पर पुलिस यातायात डायवर्जन करती है, लेकिन कई जगह छोटे वाहन और अन्य गाड़ियां पंडालों के पास से गुजरती रहती हैं। इस तरह की अनदेखी से बड़े हादसे का डर बना रहता है।सीन-1प्रधान डाकघर के पास हाईटेंशन लाइन के नीचे पंडालप्रधान डाकघर के पास सड़क पर करीब 25 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल लगाया गया है। इसके ठीक ऊपर से हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही है। सुबह और शाम यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। पुलिस यातायात डायवर्जन करती है, लेकिन स्थानीय कारों और दोपहिया वाहनों का आवागमन जारी रहता है। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।सीन-2काली माता मंदिर के पास भी खतराअतर्रा रोड पर बाबूलाल चौराहे के पास काली माता मंदिर के नजदीक सड़क पर ही पंडाल बनाया गया है। यहां बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन कार, ऑटो, बाइक और छोटे लोडर गुजरते रहते हैं। कई बार गोदामों से भारी वाहन भी निकलकर आ जाते हैं। पंडाल के बिल्कुल करीब हाईटेंशन लाइन का तार होने से खतरा और बढ़ गया है।सीन-3महाराणा प्रताप चौक पर भी सुरक्षा नाकाफीचिल्ला रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर विशाल दुर्गा पंडाल स्थापित किया गया है। यहां सुबह और शाम श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कानपुर जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग होने के कारण यहां यातायात डायवर्जन करना भी आसान नहीं है। दिन और रात में बसों का आवागमन होता है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। ऐसे व्यस्त मार्ग पर पंडाल लगाने से पहले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्थान और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था जरूरी थी।वर्जनकोलकाता और ग्वालियर में हादसों के बाद एक बार फिर से सभी पंडालों की जांच कराई गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रूट डायवर्जन भी है। दशहरा पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, हालांकि फिर भी हाईटेंशन लाइन के नीचे जो पंडाल हैं, उन्हें अधिकारी भेजकर फिर से चेक कराया जाएगा।-दिनेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट बांदा।