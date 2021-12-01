Banda News: दोनों विधानसभाओं के 935 बूथों की लिस्ट जारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:47 AM IST
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चित्रकूट। आपका वोट इस बार कहां पड़ेगा, इसका नया ठिकाना तय हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित गर्ग ने जिले की दोनों विधानसभा चित्रकूट और मानिकपुर के 935 बूथों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर 1200 से ज्यादा वोटर वाले बड़े बूथों को तोड़कर छोटे-छोटे बूथ बनाए गए हैं, जिससे वोटिंग के दौरान भीड़ न लग सके। पूरी लिस्ट सभी मतदान केंद्रों, तहसीलों और राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। आप अपना बूथ https://chitrakoot.nic.in पर घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपका बूथ दूर है या कोई गड़बड़ी लग रही है तो 26 अक्तूबर तक तहसील या कलेक्ट्रेट में लिखित आपत्ति दे सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर 1200 से ज्यादा वोटर वाले बड़े बूथों को तोड़कर छोटे-छोटे बूथ बनाए गए हैं, जिससे वोटिंग के दौरान भीड़ न लग सके। पूरी लिस्ट सभी मतदान केंद्रों, तहसीलों और राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। आप अपना बूथ https://chitrakoot.nic.in पर घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपका बूथ दूर है या कोई गड़बड़ी लग रही है तो 26 अक्तूबर तक तहसील या कलेक्ट्रेट में लिखित आपत्ति दे सकते हैं।
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