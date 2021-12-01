फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   List of 935 booths for both assembly constituencies released

Banda News: दोनों विधानसभाओं के 935 बूथों की लिस्ट जारी

Tue, 20 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
List of 935 booths for both assembly constituencies released
चित्रकूट। आपका वोट इस बार कहां पड़ेगा, इसका नया ठिकाना तय हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित गर्ग ने जिले की दोनों विधानसभा चित्रकूट और मानिकपुर के 935 बूथों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर 1200 से ज्यादा वोटर वाले बड़े बूथों को तोड़कर छोटे-छोटे बूथ बनाए गए हैं, जिससे वोटिंग के दौरान भीड़ न लग सके। पूरी लिस्ट सभी मतदान केंद्रों, तहसीलों और राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। आप अपना बूथ https://chitrakoot.nic.in पर घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपका बूथ दूर है या कोई गड़बड़ी लग रही है तो 26 अक्तूबर तक तहसील या कलेक्ट्रेट में लिखित आपत्ति दे सकते हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed