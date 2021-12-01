Banda News: दोनों विधानसभाओं के 935 बूथों की लिस्ट जारी

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उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर 1200 से ज्यादा वोटर वाले बड़े बूथों को तोड़कर छोटे-छोटे बूथ बनाए गए हैं, जिससे वोटिंग के दौरान भीड़ न लग सके। पूरी लिस्ट सभी मतदान केंद्रों, तहसीलों और राजनीतिक दलों को भेज दी गई है। आप अपना बूथ https://chitrakoot.nic.in पर घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपका बूथ दूर है या कोई गड़बड़ी लग रही है तो 26 अक्तूबर तक तहसील या कलेक्ट्रेट में लिखित आपत्ति दे सकते हैं।