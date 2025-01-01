Banda News: दौड़ में रागिनी और अंकित अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

खंड शिक्षा अधिकारी उदयराज मौर्य ने 100 मीटर जूनियर बालक दौड़ को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय जरर के अंकित प्रथम, पहाड़पुर के करन द्वितीय और सुधीर तृतीय रहे। बालिका वर्ग में खम्हौरा की रागिनी ने पहला, रिसौरा की आरुही ने दूसरा और दुर्गापुर की पूजा ने तीसरा स्थान पाया।प्राथमिक बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में गुमाई के विवेक प्रथम, मनीबाबा का पुरवा के जयवीर द्वितीय और कंपोजिट बांसी के आदित्य तृतीय रहे। बालिका वर्ग में कोलावल रायपुर की करिश्मा देवी प्रथम, रिसौरा की पंखुड़ी द्वितीय और बेगमपुर की अर्चना तृतीय स्थान पर रहीं।वहीं कबड्डी बालक एवं बालिका में जूनियर स्तर में, उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट अर्जुनाह व पीएमश्री विद्यालय के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में कबड्डी में उच्च प्राथमिक विद्यालय बहरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और बालिका वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसौरा कंपोजिट द्वितीय स्थान पर रहे।कार्यक्रम का संचालन इंद्रवीर सिंह, डॉ. शिवदत्त त्रिपाठी और राजेश तिवारी ने किया। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक सुरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में खेल शिक्षकों ने प्रतियोगिताएं संपन्न कराईं।50 मीटर दौड़ में करिश्मा और अखिलेश प्रथमप्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में कंपोजिट जरर के अखिलेश ने पहला, मनीबाबा का पुरवा के जयवीर ने दूसरा और बेगमपुर के कृष्णा ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में कोलावल रायपुर की करिश्मा देवी प्रथम, बेगमपुर की अर्चना द्वितीय और चकतकुली की अनन्या तृतीय रहीं।200 और 400 मीटर में दिखाया दमखमजूनियर बालक वर्ग की 200 मीटर दौड़ में कंपोजिट जरर के सुमित प्रथम, गुमाई के आशीष द्वितीय और खम्हौरा के सुधांशु तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में पचोखर के सचिन ने पहला, जरर के सच्चिदानंद ने दूसरा और महुआ-दो के सुधीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में खम्हौरा की प्रीति प्रथम और रिसौरा की आरुही द्वितीय स्थान पर रहीं।