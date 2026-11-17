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पदाधिकारियों ने बताया कि असामान्य बारिश से बुंदेलखंड में फसलों को भारी नुकसान हुआ। बांदा और हमीरपुर में नाममात्र मुआवजा मिला, जबकि महोबा के सभी 512 गांवों में मुआवजा वितरण का दावा किया गया।आरोप है कि सर्वेक्षण में फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक दर्ज नहीं की जा रही। इससे बीमा क्लेम मिलने पर भी संकट है। दैवी आपदा के तहत मुआवजा देने, दोबारा सर्वेक्षण कराने और फसल बीमा योजना के तहत मध्यावधि सर्वे शुरू कराने की मांग की। अध्यक्ष गुलाब सिंह और उपाध्यक्ष मनोहर सिंह आदि मौजूद रहे।