Banda News: नकली सीडी कैसेट मामले में दोषी को परिवीक्षा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:36 PM IST
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-प्रत्येक माह की 15 तारीख को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष देनी होगी उपस्थिति
10 हजार रुपये प्रतिकर
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। नकली सीडी कैसेट के एक मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभांशु दास ने दोषी राजू गुप्ता को परिवीक्षा का लाभ दिया है। न्यायालय ने उसे तत्काल दंडित करने के बजाय एक वर्ष के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। दोषी को 10 हजार रुपये का प्रतिकर भी अदा करना होगा।
यह मामला वर्ष 2007 का है। राजू गुप्ता को 4 जुलाई 2007 को बांदा के बलखंडीनाका स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से नकली सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) बरामद किए थे। राजू गुप्ता पर कॉपीराइट अधिनियम के तहत आरोप थे। न्यायालय में राजू ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने उसकी संस्वीकृति को स्वेच्छा मानते हुए उसे दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम दंड की मांग की। बचाव पक्ष ने राजू की कमजोर आर्थिक स्थिति और पहली दोष सिद्धि के आधार पर परिवीक्षा पर रिहाई मांगी। सिविल जज शुभांशु दास ने राजू गुप्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया।
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न्यायालय ने राजू गुप्ता को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उसे एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में शांति बनाए रखनी होगी, सदाचारी रहना होगा और जिला परिवीक्षा अधिकारी बांदा के पर्यवेक्षण में रहना होगा। उसे प्रत्येक माह की पंद्रह तारीख को जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। इस अवधि में उसे किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करनी होगी।
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10 हजार रुपये प्रतिकर
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। नकली सीडी कैसेट के एक मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभांशु दास ने दोषी राजू गुप्ता को परिवीक्षा का लाभ दिया है। न्यायालय ने उसे तत्काल दंडित करने के बजाय एक वर्ष के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। दोषी को 10 हजार रुपये का प्रतिकर भी अदा करना होगा।
यह मामला वर्ष 2007 का है। राजू गुप्ता को 4 जुलाई 2007 को बांदा के बलखंडीनाका स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से नकली सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) बरामद किए थे। राजू गुप्ता पर कॉपीराइट अधिनियम के तहत आरोप थे। न्यायालय में राजू ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
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न्यायालय ने उसकी संस्वीकृति को स्वेच्छा मानते हुए उसे दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम दंड की मांग की। बचाव पक्ष ने राजू की कमजोर आर्थिक स्थिति और पहली दोष सिद्धि के आधार पर परिवीक्षा पर रिहाई मांगी। सिविल जज शुभांशु दास ने राजू गुप्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया।
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न्यायालय ने राजू गुप्ता को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उसे एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में शांति बनाए रखनी होगी, सदाचारी रहना होगा और जिला परिवीक्षा अधिकारी बांदा के पर्यवेक्षण में रहना होगा। उसे प्रत्येक माह की पंद्रह तारीख को जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। इस अवधि में उसे किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करनी होगी।