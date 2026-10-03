Banda News: गर्भवती ने फंदा लगा दी जान

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जानकारी पर पहुंचे पिता ने पांच लाख रुपये व बुलेट बाइक न देने पर पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए छह ससुरालियों पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।कमासिन के गांव बीरा निवासी गुलाब सिंह ने बताया छोटे भाई विमल सिंह की पत्नी सीमा उर्फ शीला (23) ने शुक्रवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे फंदा लगा लिया। घटना के समय वह खेत पर थे। घर में सास सुप्रिया थीं। पति विमल सिंह 15 दिन पहले ट्रक चलाने के लिए गया हुआ है। जेठ गुलाब ने बताया कि वह सात माह की गर्भवती भी थी। मानसिक बीमार होने के कारण उसका एक साल से प्रयागराज में इलाज भी चल रहा था।उधर, मायके कौशांबी से आए सीमा के पिता श्यामबाबू ने बताया कि दो साल पहले बेटी की शादी की थी। ससुराल वाले पांच लाख रुपये और बाइक की मांग कर रहे थे। न देने पर बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटकाया है।पिता की तहरीर पर पति, सास, दोनों जेठ व दोनों जेठानियाें के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना इंस्पेक्टर संतोष ओझा ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।