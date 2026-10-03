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Banda News: गर्भवती ने फंदा लगा दी जान

Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
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Pregnant woman takes her own life by hanging.
बांदा। गर्भवती ने घर की अटारी में फंदा लगा लिया। भतीजे ने देखा तो उसने परिजन को जानकारी दी।
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जानकारी पर पहुंचे पिता ने पांच लाख रुपये व बुलेट बाइक न देने पर पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए छह ससुरालियों पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कमासिन के गांव बीरा निवासी गुलाब सिंह ने बताया छोटे भाई विमल सिंह की पत्नी सीमा उर्फ शीला (23) ने शुक्रवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे फंदा लगा लिया। घटना के समय वह खेत पर थे। घर में सास सुप्रिया थीं। पति विमल सिंह 15 दिन पहले ट्रक चलाने के लिए गया हुआ है। जेठ गुलाब ने बताया कि वह सात माह की गर्भवती भी थी। मानसिक बीमार होने के कारण उसका एक साल से प्रयागराज में इलाज भी चल रहा था।
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उधर, मायके कौशांबी से आए सीमा के पिता श्यामबाबू ने बताया कि दो साल पहले बेटी की शादी की थी। ससुराल वाले पांच लाख रुपये और बाइक की मांग कर रहे थे। न देने पर बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटकाया है।
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पिता की तहरीर पर पति, सास, दोनों जेठ व दोनों जेठानियाें के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना इंस्पेक्टर संतोष ओझा ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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