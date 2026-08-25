Banda News: विसरा व खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट पर टिकी पुलिस की निगाहें

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दोनों रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि पुलिस ने डीएम के निर्देश के बाद भी अब तक सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।कोतवाली पुलिस ने दोनों छात्रों का विसरा सोमवार को जांच के लिए भेजा है। पुलिस की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट प्राप्त हो लेकिन विसरा रिपोर्ट आने में जो देरी होती है, उसे विभाग अच्छी तरह से समझता है।इसी तरह से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से फास्ट फूड के लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के लिए भी अफसर लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अनुमान है कि विसरा रिपोर्ट से पहले खाद्य नमूनों की जांच आएगी।फिलहाल पुलिस दोनों जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उधर, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस के पास विद्यालय में ताला बंद होने और प्रबंधक का मोबाइल ऑफ होने का के अलावा कोई जवाब नहीं है। बेहद गंभीर मामले में जिला प्रशासन भी अब शांत हो गया है। इस कारण जांच को रफ्तार नहीं मिल पा रही है।अग्निशमन विभाग आज उठा सकता है कदमसीएफओ मतलूब हसन ने बताया कि अग्निशमन विभाग की ओर से जांच की जा रही है। बुधवार को विभाग की ओर से विद्यालय की जांच का प्रयास किया जाएगा और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब तक की जांच में यह पाया गया कि विद्यालय संचालन से पहले अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी नहीं ली गई थी।