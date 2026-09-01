Banda News: मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन व अस्थिरोग की संचालित होंगी पीजी कक्षाएं

इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शासन से पांच-पांच सीटें मांगी है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस शिक्षा सत्र से दोनों विभागों की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।वर्तमान में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज 13 विषयों की कक्षाएं संचालित हैं। इनमें ईएनटी, एनेस्थेसिया, जनरल सर्जरी, नेत्र रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, रेडियोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फॉरेसिंक, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माक्लोजी की पीजी कक्षाएं संचालित हैं।मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मेडिसिन व अस्थिरोग विषय की पीजी कक्षाएं संचालित कराने की मांग की गई थी। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुनील कौशल ने बताया कि कॉलेज की ओर से दो विषयों में कक्षाएं संचालित कराने के लिए शासन से पत्राचार किया गया है। वर्तमान शिक्षा सत्र से दोनों विषयों की अनुमति मिलने की संभावना है।