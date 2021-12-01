Banda News: यमुना में डूबे किशोर का 32 घंटे बाद भी सुराग नहीं

विज्ञापन

हमीरपुर के भरुआ थाना क्षेत्र निवासी राहुल साहू पिता छोटेलाल के साथ चौसठ जोगिनी माता मंदिर के मेले में दुकान लगाने आया था। शनिवार को दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया था।रविवार को सुबह गोताखोर दोबारा नदी में उतरे और उसकी तलाश की। मरका थाना प्रभारी सूबेदार बिंद ने बताया कि किशोर की तलाश जारी है।