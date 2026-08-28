Banda News: करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत

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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव पवैया निवासी गुड़िया ने बताया कि देवर अमर सिंह राजपूत (28) बृहस्पतिवार की रात करीब साढ़े आठ बजे घर में सीढ़ी के कॉर्नर पर बिजली फाल्ट सुधार रहे थे, तभी केबल कटी होने उन्हें करंट लग गया।घर के लोग बाहर बैठे थे। आवाज सुनकर बड़े भाई राजू प्रसाद अंदर आए तो अमर सिंह सीढ़ी के पास अचेत पड़े मिले। परिजन उन्हें लेकर सीएचसी पहुंचे। यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके एक बेटा-बेटी और पत्नी नीतू है। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि करंट लगने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।