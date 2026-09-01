Banda News: चक्कर आने से मुंह के बल गिरे व्यक्ति की मौत

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हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के गांव खंडेह निवासी सृष्टि ने बताया कि उनके चाचा सुरेंद्र तिवारी (50) बांदा शहर के खाईंपार मोहल्ला में निजामी पैलेस के पास किराये का कमरा लेकर अपनी बेटी के साथ रह रहे थे। सोमवार को दोपहर वह डिलहागंज मोहल्ले में काम के सिलसिले में गए थे। वहां अचानक चक्कर खाकर मुंह के बल गिर गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। उनके परिजन को सूचना दी।परिजन ने बताया कि वह बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते हादसा हुआ है। उनके दो पुत्र एक पुत्री है। वह अपनी पत्नी से अलग होकर कई साल से बांदा में रह रहे थे। शहर कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि वह नशे के आदी थे। नशे के चक्कर में बीमार रहते थे। सिर में चोट आई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।