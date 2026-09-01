Banda News: ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को ट्रक ने मारी टक्कर, गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:28 PM IST
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तिंदवारी। ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान की बाइक में मंगलवार को बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर थाने के पास गिट्टी लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना एंबुलेंस से उन्हें पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
गांव पिपरगंवा निवासी जगत (48) की मंगलवार को कस्बे के आर्यावर्त बैंक में ड्यूटी लगी थी। वह इंडियन बैंक से रुपये निकालने बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बांदा की ओर से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें पीएचसी लाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। (संवाद)
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हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना एंबुलेंस से उन्हें पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
गांव पिपरगंवा निवासी जगत (48) की मंगलवार को कस्बे के आर्यावर्त बैंक में ड्यूटी लगी थी। वह इंडियन बैंक से रुपये निकालने बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बांदा की ओर से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
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सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें पीएचसी लाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। (संवाद)
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