Banda News: बाइक पर बैठे सिपाही को ट्रक ने मारी टक्कर, घायल

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तिंदवारी थाने में तैनात सिपाही जगतपाल (42) ने बताया कि वह बाइक से मंगलवार को बैंक गए थे। वहां से लौटते समय वह थाने के पास सड़क किनारे बाइक खड़ी कर उसमें बैठे थे, तभी वहां आए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे में वह गंभीर घायल हो गए। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। (संवाद)

बांदा। बाइक पर बैठे सिपाही को तेज रफ्तार से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।