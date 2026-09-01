Banda News: तारों से निकली चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, सामान जला

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आग में 20 हजार की नकदी, सिलाई मशीन व गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं, झोपड़ी में बंधे मवेशी को बचाने और आग बुझाने के प्रयास में मां-बेटा भी झुलस गए। मवेशी भी गंभीर रूप से झुलस गया।किसान रामलाल कुशवाहा ने बताया कि मकान के सामने बनी कच्ची झोपड़ी के ऊपर से 11 हजार की विद्युत लाइन गुजरी है। रविवार रात तारों में शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी झोपड़ी पर गिरी और आग भड़क उठी। पत्नी राजरानी (50) ने आग देखकर परिजन को जगाया।इसके बाद राजरानी और पुत्र दीपक (22) आग बुझाने तथा मवेशी को बाहर निकालने में जुट गए, तभी दोनों झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल मां-बेटे को सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के बाद सोमवार दोपहर दोनों को छुट्टी दे दी गई।किसान का आरोप है कि जर्जर बिजली लाइन और गिरे खंभे की मरम्मत कराने तथा तारों को कच्चे घर से दूर कराने के लिए कई बार शिकायत की गई। दो माह पहले संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को भी प्रार्थनापत्र दिया था। एसडीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन घटना के बाद भी विभागीय कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे।किसान और ग्रामीणों ने आग से लाखों रुपये का नुकसान बताते हुए मुआवजे की मांग की है। एसडीओ विमलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।